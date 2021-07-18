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Дагестанец представился сотрудником МВД и получил 3,5 млн рублей на покупку жилья
Происшествия
Дагестанец представился сотрудником МВД и получил 3,5 млн рублей на покупку жилья
mvd.ru  / 

Махачкала, 18 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Дагестана, который незаконно получил в минстрое республики средства на покупку квартиры. Он представил в ведомство поддельные документы о службе в региональном МВД, сообщили ФАН в республиканском следственном управлении.

По данным ведомства, житель Буйнакского района в 2013 году обратился в минстрой за единовременной выплатой на приобретение жилья. При этом он представил фиктивные документы, в том числе справку о службе в отделе пожарной охраны МВД по Дагестану. Впоследствии он получил от государства 3,4 миллиона рублей, которые потратил на личные цели.

«На основании подложных документов на банковский счет мужчины перечислены денежные средства в размере 3,4 миллиона рублей, которые последний похитил и распорядился по своему усмотрению», — отметили в следственном управлении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи намерены принять меры по возмещению ущерба, причиненного региональному бюджету.

Ранее ФАН сообщал, что пенсионный фонд Дагестана выявил более 200 поддельных заявлений, поступивших якобы от пенсионеров. Все они касались изменения способа и места доставки пенсии.

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