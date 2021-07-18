Россиянам объяснили, как сэкономить на покупках в интернете

Москва, 18 июля. Онлайн-шопинг часто позволяет приобрести те или иные товары по более выгодной цене, чем в обычных магазинах. Эксперт Владимир Тарасов рассказал, как сэкономить на покупках.

Использование социальных сетей может помочь сэкономить на покупках в онлайн-магазинах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов.

По словам эксперта, мониторинг страниц магазинов в социальных сетях позволяет пользователям не упускать выгодные акции или скидочные купоны. В целях экономии также рекомендуется закупаться вместе с друзьями, родственниками или знакомыми.

«Это действует и для локальных, и для международных заказов — оптом всегда дешевле, а так еще и можно сэкономить на стоимости доставки, которая в случае пересылки из-за рубежа занимает солидную часть заказа», — объяснил Тарасов.

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