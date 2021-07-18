Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 14:48
14:47
Общество
Эксперты призвали прекратить хаотичную застройку побережья в Крыму
14:45
Общество
В Петербурге ограничили вход в Петропавловскую крепость из-за репетиции парада ВМФ
14:43
Экономика
В США увеличилось число действующих нефтяных буровых установок
14:40
Политика
На Украине заявили о нападении на пограничников на участке границы с Россией
14:38
Видео
Поздравление Путина с Днем металлурга. События дня
14:37
Происшествия
Дело сбившей детей на переходе москвички могут передать в СК РФ
14:35
Происшествия
Более десяти человек пропали без вести при крушении судна у берегов Либерии
14:34
Армия
Как новый Як-141 поможет России «нагнуть» армию потенциального врага
14:34
Армия
Сатановский предупредил СБУ, чем может обернуться «вызов» Шойгу в Мариуполь
14:31
Общество
Врач-диетолог Наталья Круглова пояснила, как избежать картофельной болезни хлеба
Все новости

Россиянам объяснили, как сэкономить на покупках в интернете
Общество
Россиянам объяснили, как сэкономить на покупках в интернете
pixabay.com

Москва, 18 июля. Онлайн-шопинг часто позволяет приобрести те или иные товары по более выгодной цене, чем в обычных магазинах. Эксперт Владимир Тарасов рассказал, как сэкономить на покупках.

Использование социальных сетей может помочь сэкономить на покупках в онлайн-магазинах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов.

По словам эксперта, мониторинг страниц магазинов в социальных сетях позволяет пользователям не упускать выгодные акции или скидочные купоны. В целях экономии также рекомендуется закупаться вместе с друзьями, родственниками или знакомыми.

«Это действует и для локальных, и для международных заказов — оптом всегда дешевле, а так еще и можно сэкономить на стоимости доставки, которая в случае пересылки из-за рубежа занимает солидную часть заказа», — объяснил Тарасов.

Инвестор Анна Штуккерт ранее рассказала россиянам, куда лучше всего вкладывать деньги в 2021 году. Стабильным считается инвестирование в ликвидную недвижимость, золото и камни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам объяснили, как сэкономить на покупках в интернете
интернет покупки экономия онлайн-магазины рекомендация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru