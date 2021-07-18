Вассерман объяснил, сколько еще лет прослужит ГТС Украины без модернизации и денег РФ

Директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук недавно заявила, что Украина должна вести переговоры с Германией о компенсации убытков, которые страна понесла в результате поставок российского газа не через украинскую ГТС, а через «Турецкий поток» в страны Евросоюза — это порядка 450 млн долларов в год.

Известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал в разговоре с корреспондентом ФАН, как Европейский союз отреагирует, если Украина решится сделать подобное заявление на официальном уровне.

По его словам, реакция Евросоюза будет простая и понятная: «Вы что, с ума сошли?». Дело в том, что Киев не имеет никаких оснований для таких требований.

«Нет никаких соглашений между Украиной и Германией, по которым она могла бы чего-то требовать. Соглашения о поставках газа в ФРГ заключает «Газпром», эта же компания заключает соглашения о транзите газа с Украиной, Белоруссией, Польшей и другими. Прямых договорных соглашений между украинским государством и Германией по части газа нет, соответственно, нет никакой юридической возможности Киева предъявлять Берлину хоть какие-то претензии в связи с поставками газа», — отметил собеседник издания.

Также он напомнил, что газовые пути в обход Украины начали искать еще тогда, когда Киев два раза, в 2005 и 2009 годы, нагло воровал газ из транзитных труб. При этом окончательно стало ясно, что надо строить обходы, когда украинская сторона отказалась передавать свою часть советской газотранспортной системы под какой бы то ни было совместный контроль с кем-либо, даже с Германией.

«За все постсоветское время доходы за прокачку газа, которые должны были идти на ремонт и модернизацию украинской ГТС, идут куда угодно, но только не на поддержание работоспособности системы. Так что та еще дышит, но уже на ладан, и все претензии за убытки Украина может предъявлять только самой себе и никому другому», — подчеркнул Вассерман.

Вместе с тем публицист прокомментировал требования украинской стороны о гарантиях стабильного транзита российского газа на 10–15 лет из-за скорого запуска «Северного потока – 2».

Эксперт считает, что в любой следующий контракт с Украиной «Газпром» обязательно включит пункт о целевом направлении части платы за транзит на ремонт, реконструкцию и развитие украинской части советской ГТС. Он объясняет это тем, что нет никакого смысла заключать договор на десятилетия вперед с системой, которая и пяти лет не проживет.

Напомним, ранее Анатолий Вассерман рассказал ФАН, какая катастрофа ждет США в ближайшем будущем из-за стремления американцев активнее использовать возобновляемые источники энергии.