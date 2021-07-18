Бывший руководитель СУ СК по Самарской области умер в больнице

Самара, 18 июля. Экс-начальник следственного управления СК по Самарской области Виталий Горсткин скончался на 68-м году жизни. Его гибель подтвердил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Горсткин скончался в больнице имени Середавина ночью. О точных причинах его смерти не сообщается. Ряд СМИ предположили, что у него была коронавирусная инфекция.

Пост главы областного следственного комитета Горсткин занимал до 9 мая 2013 года. После этого его освободили от должности из-за завершения срока служебного контракта. По данным из открытых источников, его подозревали в сокрытии преступлений своих сотрудников.