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Аномальная жара до +42 градусов накроет Волгоградскую область 18 июля
Общество
Аномальная жара до +42 градусов накроет Волгоградскую область 18 июля
pixabay.com  /  Kimulechka

Волгоград, 18 июля. Синоптики предупредили жителей Волгограда об аномальной жаре, которая будет держаться в регионе с 18 по 21 июля.

Согласно прогнозам, днем столбики уличных термометров будут показывать от +40 до +42 градусов. В региональном ГУ МЧС России горожанам порекомендовали быть особенно внимательными к своему здоровью.

Так, с 12:00 до 16:00 лучше вообще не выходить на улицу. Работать на свежем воздухе при температуре выше +35 можно не более 20 минут с обязательным перерывом.

Сильная жара также ожидается и на Черноморском побережье Краснодарского края. Столбики термометров 18 и 19 июля покажут до +37 градусов.

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