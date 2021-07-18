Ковальчук восхитила фанатов романтическим образом для свидания

Москва, 18 июля. Бывшая участница группы «Блестящие» певица Юлия Ковальчук восхитила поклонников стильным образом. Звезда нарядилась для похода на романтическое свидание с мужем.

Одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса провела романтический вечер вдвоем, оставив ребенка дома. Новый пост в социальной сети Instagram популярная певица посвятила своему супругу, певцу Александру Чумакову. Артистка призвала своих подписчиц не ругаться на мужчин, поскольку они могут долго думать, прежде чем что-то сделать.

«Стоило ждать час, чтобы муж пригласил на романтический ужин. Так что девочки не спешите ругаться на своих мальчиков, если они долго собираются», — рассказала звезда в своем Instagram-аккаунте.

К совету она прикрепила фотографию, на которой звездная пара позирует в объятиях друг друга на селфи. Для похода на свидание Ковальчук надела черную блузку с глубоким декольте. Волосы артистка собрала в высокую прическу, а губы накрасила ярко-красной помадой. Сексуальный образ артистки пришелся по вкусу ее поклонникам.

«Какие вы милашки!! Юлия, выглядите просто великолепно, вот что значит хорошая мужская забота»; «Юлечка, вы прям восхитительны. Образ вам очень идет»; «Красавица. Шикарная любимая пара», — эмоционально отметили фолловеры звездного аккаунта.

Несмотря на огромную любовь фанатов, стилисты не считают Юлию Ковальчук иконой моды. Фэшн-эксперт Элла Маковей разъяснила, какую основную ошибку в подборе летнего гардероба допустила звезда.