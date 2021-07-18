Аналитик Кочетков назвал истинную причину ухода Авакова из МВД Украины

Москва, 18 июля. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков покинул пост из-за нежелания прикрывать промахи президента страны Владимира Зеленского, убежден политический аналитик Александр Кочетков.

Эксперт назвал истинную причину отставки министра. По мнению аналитика, от Авакова требовалось «безропотно зачищать силовым образом все косяки» президента Украины. С экспертом также согласился журналист Владимир Пойманов.

«Частично Кочетков прав. Зеленский, пришедший к власти на волне всеобщей нелюбви к Порошенко(Петру, экс-президенту Украины. — Прим. ФАН), за время своего президентства превратился в его худшую копию», — подчеркнул журналист.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак предсказал большие перемены на Украине после отставки Авакова. Эксперт спрогнозировал проведение досрочных выборов в стране.