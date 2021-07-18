Регионы РФ получат 50 млрд рублей на укрепление финансовой стабильности

Москва, 18 июля. Более 50 регионов в России получит финансовую поддержку от государства.

Правительство России выделяет транш в 50 млрд рублей на нужды 55 отечественных субъектов для того, чтобы обеспечить стабильные финансовые условия в регионах. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Согласно задумке, местные власти смогут с помощью поддержки полностью исполнить свои обязательства перед жителями. Помимо этого, деньги пойдут на продвижение социальных проектов.

Подобные выплаты из бюджета входят в целую систему мер, предназначенную для создания сбалансированных экономических условий в субъектах РФ. Данные пакеты поддержки идут на реструктуризацию кредитов, замену коммерческих займов на бюджетные, а также выпуск облигаций для привлечения допсредств в строительную сферу.

Кабмин РФ выделил более 200 млрд рублей на предоставление государственной поддержки детям школьного возраста и ряду других россиян.