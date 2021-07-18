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Юлия Высоцкая дала оригинальный совет любителям сыра
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая дала оригинальный совет любителям сыра
instagram.com  /  @juliavysotskayaofficial

Москва, 18 июля. Актриса Юлия Высоцкая подсказала поклонникам необычную идею для приготовления сыра. Звезда поделилась фото деликатеса и призналась, что осталась в восторге от его вкуса.

Кинозвезда Юлия Высоцкая регулярно делится с поклонниками полезными и необычными рецептами не только в рамках своей кулинарной программы, но и на странице в Instagram. Недавно актриса предложила своим фанатам-гурманам оригинальную идею приготовления деликатеса. Она опубликовала Stories, где показала лайфхак по созреванию сыра — для этого звезда предлагает использовать виноградные листья.

"Восторг!" — заявила актриса.

Недавно Высоцкая поделилась с любителями вкусной еды рецептом легкого десерта. Звезда рассказала, как можно в домашних условиях приготовить запеканку. В качестве главного ингредиента актриса выбрала итальянский сыр рикотта. Высоцкая подчеркнула: блюдо не доставит хлопот во время приготовления, зато результат может приятно поразить гурманов.

Юлия Высоцкая не только самостоятельно готовит необычные блюда, но и не отказывает себе в удовольствии попробовать новые вкусовые сочетания. Недавно звезда показала свой завтрак из французского ресторана.

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