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Молния ударила в компанию друзей в Минске
Происшествия
Молния ударила в компанию друзей в Минске
Личный Архив Валентины Ивановой

Минск, 18 июля. Жертвами стихии в Белоруссии стали пять человек. Девушка погибла на месте ЧП, четыре человека 1993-1996 годов рождения попали в реанимацию с различными травмами.

Происшествие случилось у озера в Стайках. Во время грозы молодые люди ушли к дерево, в него попал разряд. Гражданка приняла на себя сильный «удар», от которого мгновенно скончалась.

Медики оценивают состояние одного пострадавшего как стабильное, его поместили в хирургическую реанимацию. Еще троих поместили в ожоговое отделение, их состояние – стабильно тяжелое. Медики проводят необходимые процедуры для пациентов.

Ранее молния дважды ударила в автомобиль с семьей в Канзасе. Люди не пострадали, а лишь испугались.

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