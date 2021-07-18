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Аналитик-международник озвучил позиции США и Германии по «Северному потоку — 2»
Политика
Аналитик-международник озвучил позиции США и Германии по «Северному потоку — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 июля. Позиции Берлина и Вашингтона в вопросе «Северного потока — 2», в целом, не изменились. Об этом высказался политолог Илия Куса.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего оценил итоги переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом. Политики сделали ряд заявлений в ходе совместного брифинга после встречи. Стороны выразили поддержку Украине и высказались о строительстве российско-европейского газопровода «Северный поток — 2».

Позиции США и Германии в вопросе проекта не изменились, отмечает Куса. Вашингтон на словах выступает против «СП-2», но нельзя сказать, что снова введет санкции. США могли достичь компромисса в отношении проекта, отмечает аналитик-международник.

«Украина может просить помощи в рамках переформатирования своей энергетической структуры под новые водородные потребности Европы», — рассуждает Куса.

Политолог пришел к выводу, что никто не собирается останавливать запуск проекта. Американский обозреватель Марко Марсили ранее тоже поделился мнением о судьбе «СП-2». Эксперт уверен, что уход Меркель с должности не повлияет на будущее газопровода.

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украина сша сп-2 куса
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