Алжир, 18 июля. Жители североафриканской страны считают, что для смены власти недостаточно лозунгов и баннеров. Сначала необходимо устранить безделье в ведении государственных дел.

Новый Алжир, который хотят люди, соответствует следующим требованиям. Во-первых, страна переходит на экономическое мышление, основанное на инвестициях в возобновляемые источники энергии, поэтому министерствам необходимо тщательно продумать план трансформации.

Другие государства успешно вложились в отрасль, например, Малайзия, поэтому Алжир может взять уже проверенную модель за ориентир, опору в развитии экономики. Во-вторых, страна реформирует фискальную политику, восстанавливает национальную валюту, которая, как и флаг, символизирует суверенитет.

Состояние местного динара можно улучшить только за счет повышения торговой стоимости на рынке, поэтому необходимо переключиться на производство, чтобы экспорт преобладал над импортом. Это сложно, но возможно, поскольку есть реальное стремление к переменам.

В-третьих, алжирцы не сторонники правил: «тот, кто вызвал проблему, не может быть частью решения» и «вы не можете построить новый корабль из старого дерева». Китай возродил экономику на духовных учениях полководца Конфуция, родившегося в 551 году до нашей эры. Древние знания не осложнили преобразование.

Кроме того, обновленная страна ассоциируется с солидными институциональными структурами, которые не только поощряют творчество и патенты, но и отбирают для научно-исследовательских лабораторий лучшие труды, признанные за выдающиеся достижения. Это ценно и необходимо для развития системы образования.

Другие страны выделяют большую часть бюджета на научные исследования и национальную оборону, поэтому и Алжиру нужно придерживаться этой тенденции. Знания помогут преодолеть продолжающиеся экономические неудачи, а защита — неприступный бастион против нападений.

Пятое требование заключается в реорганизации СМИ, которые должны противостоять пропаганде и дезинформации, практикуемой западными изданиями, превращающими неудачи в победы. Противоречия в интерпретации лишь провоцируют разногласия.

В-шестых, в логике нового Алжира неприемлемо, чтобы страна, которую ранее считали продовольственной корзиной Магриба или арабского мира, превратилась в импортера французской или мексиканской пшеницы.

Седьмым условием люди призвали перейти от критики к действиям. Не нагружать одного чиновника задачей устранить все неудачи, а прибегнуть к коллективной ответственности. Так, некоторые религиозные люди писали оскорбления на кружках политиков, а после личной встречи заключали мир.

Следом граждане отметили, что в обновленной стране выполняют обязанности и не молчат о коррупции. Многие брались за завершение крупных водных проектов, но не выполнили долг, а затем заявили об отсутствии потенциала у Алжира или соответствующих отрасли специалистов.

В заключение местные жители напомнили, что оппозиция считается элитой, которая должна включиться в процесс развития страны, а не приводить надуманных аргументов в пользу того, что правящая власть отвлекает от решения национальных задач.