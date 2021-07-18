Виктор Баранец назвал британскую разведку «одной из самых слабых во всем мире»

Британская разведка настолько слаба, что уступает по своим возможностям спецслужбам третьего мира. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Бригадир британской королевской морской пехоты Марк Тоттен заявил в интервью газете Times, что его спецподразделения приступят к новой тайной миссии против России и Китая. По словам военного, перед ними стоит задача по контртеррористической деятельности в море, а также слежке за российскими и китайскими разведчиками.

«Все, что сказал этот человек — пустоголовое бахвальство, — заявил Баранец. — В британской армии, насколько мне известно, еще не разгромлена ее бездарная разведка. Она хоть и хреново, но работает! Это структуры, которые специально предназначены для того, чтобы следить за противниками Великобритании, в том числе за Россией и Китаем. Но я не совсем понимаю, причем тут антитеррористическая деятельность. Или они уже признали РФ и КНР странами-террористами? Это уже какая-то полная безмозглость».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» предположил, что Тоттен либо не знает, о чем говорит, либо уже напрочь запутался в том, какое подразделение британских вооруженных сил за что отвечает.

«Я подозреваю, что выступление этого бригадира было запланировано с одной-единственной целью: в очередной раз лягнуть Россию и показать, что британская армия существует, — заметил эксперт. — И я должен здесь напомнить, что британская разведка принадлежит к одной из самых слабых во всем мире! Она настолько плоха, что ей следовало бы поучиться шпионажу у спецслужб Буркина-Фасо!»

ПолитРоссия /

Собеседник ФАН признал, что Россия уже устала разоблачать английских разведчиков — как бы они ни крышевались, все равно получается плохо.

«Весь этот бред звучит лишь на фоне обострения британско-российских отношений, — подчеркнул Баранец. — Очевидно, что Лондон пытается таким образом хоть как-то обозначить свою значимость в структурах НАТО, хочет продемонстрировать свою солидарность с Украиной и так далее. Но все это — полная чепуха!»

Военный обозреватель «Комсомольской правды» заявил, что любой профессионал будет рассматривать заявление Тоттена как полнейшую чушь.

«Британская армия существует уже довольно давно. В ней есть сухопутные войска, военно-воздушные силы, флот, а также — специальные подразделения, чья единственная функция — заниматься разведкой, — сказал эксперт. — Так с какого перепугу этим будет заниматься морская пехота? Это же детство, копание в песочнице! Несерьезный разговор, в общем».

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