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Виктор Баранец назвал британскую разведку «одной из самых слабых во всем мире»
Политика
Виктор Баранец назвал британскую разведку «одной из самых слабых во всем мире»
Кадр из фильма «Не время умирать»  / 

Британская разведка настолько слаба, что уступает по своим возможностям спецслужбам третьего мира. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Бригадир британской королевской морской пехоты Марк Тоттен заявил в интервью газете Times, что его спецподразделения приступят к новой тайной миссии против России и Китая. По словам военного, перед ними стоит задача по контртеррористической деятельности в море, а также слежке за российскими и китайскими разведчиками.

«Все, что сказал этот человек — пустоголовое бахвальство, — заявил Баранец. — В британской армии, насколько мне известно, еще не разгромлена ее бездарная разведка. Она хоть и хреново, но работает! Это структуры, которые специально предназначены для того, чтобы следить за противниками Великобритании, в том числе за Россией и Китаем. Но я не совсем понимаю, причем тут антитеррористическая деятельность. Или они уже признали РФ и КНР странами-террористами? Это уже какая-то полная безмозглость».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» предположил, что Тоттен либо не знает, о чем говорит, либо уже напрочь запутался в том, какое подразделение британских вооруженных сил за что отвечает.

«Я подозреваю, что выступление этого бригадира было запланировано с одной-единственной целью: в очередной раз лягнуть Россию и показать, что британская армия существует, — заметил эксперт. — И я должен здесь напомнить, что британская разведка принадлежит к одной из самых слабых во всем мире! Она настолько плоха, что ей следовало бы поучиться шпионажу у спецслужб Буркина-Фасо!»

Баранец назвал британскую разведку «одной из самых слабых во всем мире»
ПолитРоссия  / 

Собеседник ФАН признал, что Россия уже устала разоблачать английских разведчиков — как бы они ни крышевались, все равно получается плохо.

«Весь этот бред звучит лишь на фоне обострения британско-российских отношений, — подчеркнул Баранец. — Очевидно, что Лондон пытается таким образом хоть как-то обозначить свою значимость в структурах НАТО, хочет продемонстрировать свою солидарность с Украиной и так далее. Но все это — полная чепуха!»

Военный обозреватель «Комсомольской правды» заявил, что любой профессионал будет рассматривать заявление Тоттена как полнейшую чушь.

«Британская армия существует уже довольно давно. В ней есть сухопутные войска, военно-воздушные силы, флот, а также — специальные подразделения, чья единственная функция — заниматься разведкой, — сказал эксперт. — Так с какого перепугу этим будет заниматься морская пехота? Это же детство, копание в песочнице! Несерьезный разговор, в общем».

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков назвал «крысами апокалипсиса» эмодзи с беременными мужчинами.

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Все новости / Политика / Виктор Баранец назвал британскую разведку «одной из самых слабых во всем мире»
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