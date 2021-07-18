Наталья Рудова спародировала новость о своем романе

Москва, 18 июля. Актриса Наталья Рудова высмеяла слухи о новом кавалере. Звезда опубликовала ролик, в котором намекнула на «сенсационную» новость о влюбленности в модель Анастасиею Решетову.

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова тщательно оберегает личную жизнь от постороннего внимания. Однако актрисе не всегда удается избежать слухов о возможных избранниках. Недавно артистка нашла остроумный способ ответить на домыслы касательно своих отношений и опубликовала в Instagram «компромат», где намекнула на нетрадиционную ориентацию и роман с моделью Анастасией Решетовой.

«Всем известно что девушки не в первый раз отдыхают вместе. Настя, задумайся, Наталья явно в тебя влюблена и клеится к тебе. Теперь мы точно уверены: Наталья нетрадиционной ориентации! Все пруфы на видео! Тайна раскрыта»; — заявила артистка.

Пародия на сенсационную новость заручилась поддержкой звезд российского шоу-бизнеса. Блогер Анастасия Ивлеева призналась, что понимает актрису — та в ответ заметила, что все они находятся в одной «радужной» лодке.

Поводом для пародии послужила очередная новость о новом возлюбленном Рудовой. Актрису заподозрили в романе с бизнесменом, который оказался моложе звезды на 12 лет.