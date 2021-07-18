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США поставили вакцину от коронавируса на Украину
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США поставили вакцину от коронавируса на Украину
Политика
США поставили вакцину от коронавируса на Украину
pixabay.com

Киев, 18 июля. Американская вакцина от коронавируса Moderna поступила на украинский рынок через глобальный механизм COVAX.

По имеющимся данным, детский фонд ООН доставил на Украину чуть более двух миллионов доз препарата. Ожидается, что вакциной воспользуются мобильные бригады организованных коллективов.

«Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить», — заявил глава минздрава Украины Виктор Ляшко.

Ранее стало известно, что житель Украины скончался после вакцинации препаратором Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Мужчина умер через несколько часов после прививки, врачи ничего не смогли сделать.

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