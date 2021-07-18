Политолог Круглей назвал глупой идею Эстонии установить стену на границе с Россией

Таллин, 18 июля. Решение Эстонии установить стену на границе с Россией ради поимки незримых «шпионов» является глупым, уверен политолог Илья Круглей.

Страна намерена потратить средства на оборудование ограждения от России. Предполагается установка электронной охранной системы, сенсорных датчиков и средств видеонаблюдения, использование беспилотников и наемного обслуживающего персонала. Меры обойдутся в круглую сумму и никаких денег в бюджете государства не хватит, убежден эксперт.

«Конечно, у Эстонии, учитывая ее небольшие размеры, протяженность границы не очень большая. Однако оборудовать ее, как будто завтра начнется война и надо ловить каких-то неведомых «шпионов», — глупо», — констатировал Круглей.

Ранее Таллин принялся масштабно закупать оружие. Эстония заключила контракт на поставки с Финляндией из-за «российской угрозы».