Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 13:17
13:15
Общество
Первый рейс после снятия ограничений отправляется из Дагестана в Стамбул
13:15
Шоу-бизнес
Билли Айлиш неоднозначно высказалась о скандале с Бритни Спирс
13:13
Армия
В Сети появились кадры подготовки кораблей ВМФ РФ к параду в Петербурге
13:13
Армия
ФАН публикует видео с репетиции воздушной части парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
13:12
Общество
Названы самые полезные свойства черники
13:12
Политика
Пушков рассказал, как YouTube удалил программу о навязывании трансгендерной культуры
13:10
Экономика
Свыше 200 млрд рублей выделили в России на пособия школьникам
13:08
Шоу-бизнес
Наталья Рудова спародировала новость о своем романе
13:07
Политика
США поставили вакцину от коронавируса на Украину
13:04
Политика
Политолог Круглей назвал глупой идею Эстонии установить стену на границе с Россией
Все новости

Медики объяснили, как полезные привычки влияют на продолжительность жизни

  /   Обновлено: 18 июля 2021 13:09
Общество
Медики объяснили, как полезные привычки влияют на продолжительность жизни
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 18 июля. Специалисты перечислили полезные привычки, которые могут улучшить здоровье, а также увеличить продолжительность жизни.

Врачи считают, что в первую очередь необходимо много двигаться. Они отмечают, что упражнения полезны не только для тела, но и для ума. За счет физической активности сердце начинает лучше перекачивать кровь.

Также следует не забывать о правильном питании. Диетологи рекомендуют включать в рацион так называемые «суперфуды». Эти продукты могут принести пользу организму, а также отсрочить естественное старение.

Людям рекомендовали чаще общаться, чтобы поддерживать психологическое здоровье и больше отдыхать. Врачи напомнили, что качественный сон может улучшить работу иммунной системы.

Секрет долголетия ранее обнаружили в популярном продукте для завтрака. Им оказался греческий йогурт.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Медики объяснили, как полезные привычки влияют на продолжительность жизни
здоровье долголетие привычки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru