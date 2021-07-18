Медики объяснили, как полезные привычки влияют на продолжительность жизни

Москва, 18 июля. Специалисты перечислили полезные привычки, которые могут улучшить здоровье, а также увеличить продолжительность жизни.

Врачи считают, что в первую очередь необходимо много двигаться. Они отмечают, что упражнения полезны не только для тела, но и для ума. За счет физической активности сердце начинает лучше перекачивать кровь.

Также следует не забывать о правильном питании. Диетологи рекомендуют включать в рацион так называемые «суперфуды». Эти продукты могут принести пользу организму, а также отсрочить естественное старение.

Людям рекомендовали чаще общаться, чтобы поддерживать психологическое здоровье и больше отдыхать. Врачи напомнили, что качественный сон может улучшить работу иммунной системы.

Секрет долголетия ранее обнаружили в популярном продукте для завтрака. Им оказался греческий йогурт.