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«Краснодар» усилился колумбийским форвардом Кордобой

  /   Обновлено: 18 июля 2021 12:58
Спорт
«Краснодар» усилился колумбийским форвардом Кордобой
Global Look Press  /  Michael Sohn/dpa

Краснодар, 18 июля. Трансфер колумбийского нападающего форварда Джона Кордобы из берлинской «Герты» находится в финишной прямой. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Краснодар».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийского форварда Джона Кордобы в 15 миллионов евро.

«В ближайшие дни колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медицинского осмотра», — следует из сообщения краснодарского клуба в Twitter.

Кордоба перешел в берлинскую «Герту» из «Кельна» в прошлом году. В прошедшем сезоне 28-летний игрок забил семь голов в 21 матче Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Краснодар» может купить нападающего Петро Абреу. «Фламенго» рассчитывает заработать на трансфере не менее 60 миллионов евро.

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краснодар трансфер кордоба
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