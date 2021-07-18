«Краснодар» усилился колумбийским форвардом Кордобой

Краснодар, 18 июля. Трансфер колумбийского нападающего форварда Джона Кордобы из берлинской «Герты» находится в финишной прямой. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Краснодар».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийского форварда Джона Кордобы в 15 миллионов евро.

«В ближайшие дни колумбийский форвард прилетит в Краснодар. Контракт будет подписан после прохождения медицинского осмотра», — следует из сообщения краснодарского клуба в Twitter.

Кордоба перешел в берлинскую «Герту» из «Кельна» в прошлом году. В прошедшем сезоне 28-летний игрок забил семь голов в 21 матче Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Краснодар» может купить нападающего Петро Абреу. «Фламенго» рассчитывает заработать на трансфере не менее 60 миллионов евро.