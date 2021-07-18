В Renault объяснили отсутствие «механики» на Kaptur и Arkana

Москва, 18 июля. Установка механической коробки передач на турбированные модели Renault Arkana и Kaptur не предполагается.

Представители российского офиса компании Renault отмечают, что вариации кроссоверов Arkana и Kaptur с движком 1.3 TCe на 150 л.с. не будет в линейке доступных комплектаций. Об этом стало известно после публикации «Авторевю».

Автомобилестроительная корпорация объясняет их отсутствие тем, что порядка 80% водителей отдает предпочтение моделям с двумя педалями и вариатором. Версия мощностью 150 л.с. востребована у 40% покупателей Arkana и у 37% любителей Kaptur. По этой причине в Renault не хотят соединять указанный двигатель и МКПП.

«Механическая» версия с турбированным силовым агрегатом присутствует в ассортименте обновленного Renault Duster. Купить такой экземпляр возможно от 1,389 млн рублей в вариации Drive. Видео с модернизированным кроссовером уже попало в Сеть.