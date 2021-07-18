Порошенко проигнорировал стратегию США по наступлению на Донецк

Киев, 18 июля. Бывший лидер Украины Петр Порошенко отказался от обсуждения стратегии по наступлению украинских сил на Донецк, которую разработал экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Соответствующее заявление сделал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, Петреус создал план по наступлению в 2014 году.

По его словам, он получил СМС-сообщение от бывшего директора ЦРУ, в котором все было расписано по пунктам. Эти данные он передал Порошенко, однако не получил ответа.

«Он говорит: A, B, C, D — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк. Говорит, сейчас украинцы с этими силами могут Донецк забрать», — объяснил Саакашвили.

Ранее он рассказал, что «великая Украина» должна простираться до Кавказа. Но отношения страны практически со всеми соседями натянутые.