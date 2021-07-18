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Более 10 человек погибли в Кении при взрыве бензовоза

  /   Обновлено: 18 июля 2021 12:59
Происшествия
Более 10 человек погибли в Кении при взрыве бензовоза
wikipedia.org  /  afromusing / CC BY 2.0

Найроби, 18 июля. Минимум 13 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с бензином на юго-западе Кении, сообщают местные СМИ со ссылкой на местных правоохранителей.

По предварительным данным, бензовоз врезался в грузовик с молоком на трассе в округе Сиайя. Очевидцы бросились на помощь и попытались откачать из бака горючее, но это не помогло — прогремел взрыв. Начался пожар, который удалось оперативно локализовать.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Травмы получили еще 11 человек, об их состоянии пока ничего не известно. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В прошлом месяце мощный взрыв прогремел на АЗС в Новосибирске. Жуткие кадры с места событий опубликовало Федеральное агентство новостей.

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