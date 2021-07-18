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Экстремально похудевший певец Шура напугал поклонников

  /   Обновлено: 18 июля 2021 12:50
Шоу-бизнес
Экстремально похудевший певец Шура напугал поклонников
instagram.com  /  @shuramedvedev

Ялта, 18 июля. Популярный в девяностые певец Шура напугал своих поклонников. За последние пару месяцев артист настолько сильно похудел, что в Сети уже начали ставить ему диагнозы.

Отдыхающий на крымском побережье музыкант неустанно хвастается красивыми фото. Артист отметил, что место его отпуска идеально подходит не только для купания, но и для расслабления.

«Прекрасное место для релакса», — написал артист в своем Instagram-аккаунте.

Однако на новых публикациях поклонники даже не узнали Шуру. На снимках позирует очень худой мужчина, который стал словно половиной того артиста, который меньше года назад выступал в популярных телешоу. Некоторые опасаются, что у него диагностировали серьезное заболевание и просят перестать худеть.

«Вы такой классный. Оставляете только положительные эмоции... Но не худейте больше, пожалуйста... У вас стал такой болезненный вид, это печалит»;

«Санюшка, хорош худеть, уже не очень красиво получается. Мы переживаем, как бы ты там чего не подхватил на свои худые кости»;

«Ох, Александр, Шурочка! Не надо дальше, как будто у тебя язва развилась. Так не стоит продолжать, чревато», — отметили обеспокоенные поклонники.

Ранее стройной фигурой после родов похвасталась популярная исполнительница Юлиана Караулова. В новой публикации в своем Instagram-аккаунте она отметила, что за несколько месяцев у нее совсем пропал живот.

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