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«И даже не один»: Долина анонсировала новый дуэт с Панайотовым
Шоу-бизнес
«И даже не один»: Долина анонсировала новый дуэт с Панайотовым
instagram.com  /  @larisa.dolina.official

Москва, 18 июля. Известная джазовая исполнительница Лариса Долина сообщила о своих творческих планах. Артистка готовит к выпуску хит, записанный совместно с певцом Александром Панайотовым.

Радостной новостью артистка поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram. К информации она прикрепила видео с самой первой встречи с музыкантом, с тех пор между ними завязалась крепкая дружба.

«Все эти годы Саша радовал меня и на моих глазах матерел как артист. Скоро ждите от нас новый дуэт. И даже не один», — поделилась творческими планами звезда.

Поклонники пришли в восторг от этого. Большинство обрадовались новому хиту, который вскоре будет звучать на всех радиостанциях страны. Но некоторые в первую очередь обратили внимание на внешность звезды, отметив, что с годами она стала лишь краше.

«Ларисочка, какая же вы красивая сейчас. Видео словно из будущего, где вы выглядите хуже»;

«Ой как круто! Надеюсь, буду слушать новую песню везде по радио»;

«Такая непривычная на видео, сейчас лучше. Да и Сашка похорошел. Желаю успешного дуэта!» — с восторгом отметили подписчики звездного аккаунта.

Последнее время Лариса Долина стала активным пользователем популярной соцсети. Несколько недель назад она впервые показала, как выглядела до пластических операций и кардинального омоложения.

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