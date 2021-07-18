Участница Pussy Riot Никульшина улетела из России

Москва, 18 июля. Россию покинула участница Pussy Riot Вероника Никульшина, освободившаяся от административного ареста. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

По словам юриста, девушка приняла решение об отъезде после двух арестов подряд. Намерена ли она вернуться в родную страну, пока неизвестно.

Этим летом правоохранители несколько раз задерживали в Москве участников скандальной группы Pussy Riot. Они получали административные аресты за неповиновение представителям власти и распитие спиртного в общественных местах.

В начале июля Дорогомиловский суд арестовал Никульшину на 15 суток. Оказавшись на свободе, она сразу же улетела из России.