Город Рига великолепен. Есть в нем какое-то очарование, которое никого не оставит равнодушным. Как говорят — особое настроение, которое создает удивительный сплав различных архитектур, от классической европейской до вызывающе модерновой, широкая и величественная Даугава, перерезанная многочисленными мостами, и, конечно же, — близость к морю. Красивый и удивительный город. И конечно же, замечательные люди.

Сейчас Рига — столица европейской Латвии. Латвия уже давно член Европейского союза и даже находится в «зоне евро». Но если вы думаете, что приехав в Ригу, вы окажетесь в развитой, чистой и удобной столице — то вы сильно ошибаетесь. Да, к этому стремились. Вот, к примеру, бывший мэр Риги Нил Ушаков. К нему можно относиться по-разному, уж слишком неоднозначная личность. Многие считают, что он предал русское движение в Латвии, и в этом есть немалая доля истины. Но я хочу вспомнить о нем именно как о мэре.

И тут все просто. Рижане считают его лучшим мэром города, пусть и неидеальным. При нем были произведены масштабные изменения в инфраструктуре и транспорте. Развернулось строительство. Что примечательно — денег на все это было не особенно много, но Ушаков старался. И был костью в горле рижским националистам. Но хоть что-то успел сделать для Риги хорошее. А сейчас — в Риге новый мэр, Мартиньш Стакис, один из основателей политического движения «За!». Исчерпывающе, не правда ли? Правда, за что — все-таки не совсем понятно. Больше всего господин Мартиньш Стакис прославился, когда во время чемпионата мира по хоккею в Риге поменял флаг Белоруссии на флаг белорусской оппозиции. Правда, не знаю, как это отразилось на состоянии города, которое идеальным не назовешь.

Федеральное агентство новостей / Голос Мордора

Да не то чтобы идеальным. Какие-то части городского хозяйства находятся в самом настоящем запустении и разрухе. Те же самые дороги. Вы-то думали, что в Европе и поедете по гладким, как будто выглаженным утюжком улицам? У меня плохие новости для подвески вашего автомобиля. Будьте внимательны, ибо ямы на рижских улицах такие, что легко победят и могучий внедорожник. Вот была рижская легенда — улица Чака. В самом центре Риги широкая такая улица. Там, вообще, был кошмар, только недавно ее привели в божеский вид. Кстати, колея на улицах вообще не считается проблемой, если нет ям. Ничего страшного. И если городские улицы еще как-то ремонтируют, то дворы в жилых районах — это самый настоящий кошмар. Такое впечатление, что кто-то напал на Латвию и старательно отбомбился по всем дворам.

Но руководство Риги не унывает и продолжает строить настоящую европейскую столицу. Правда, методы очень сомнительны. Вот, к примеру, всю Ригу заставили маленьким красными ограничительными столбиками. Тысячи их. Рижане находятся, мягко говоря в недоумении. Потому что эти столбики везде. Большей частью там, где не нужно. В Латвии многие политики любят критиковать Россию и коррупцию в частности, но вот с этими столбиками…

Федеральное агентство новостей / Голос Мордора

Сколько стоит каждый столбик и как обогатилась фирма, которая производила этот нехитрый атрибут городского пейзажа? И сколько было отстегнуто в рижскую мэрию за этот прекрасный и «нужный» проект? Но и это еще не все. Столбики, несмотря на всю их простоту, нуждаются в обслуживании. Да-да, не удивляйтесь. Их надо мыть. Все эти тысячи столбиков. И недавно оказалось, что помыть один столбик стоит… 16 евро! Представляете, какой гешефт для клининговой фирмы, которая получит этот контракт? И не спрашивайте про коррупцию — не нужны местным такие вопросы. Кстати, месячное пособие на ребенка в Латвии — 11 евро. На пять евро меньше, чем помыть столбик.

Кстати, жизнь в Риге не особо дешевая. Цены европейские в супермаркетах, разве что хурма на Новый год в «Максиме» со скидкой, ну вы помните эту историю, да? А так — заходишь в супермаркет — Европа на ценниках, сплошная! Как в Германии или где-то в Бельгии. Правда, с зарплатами как-то не срослось. Тут российские оппозиционеры любят говорить по тысячные латвийские зарплаты. Врут как дышат. Неплохой зарплатой в Риге считается оклад в 700 евро, а обычно — где-то от 400 до 600. Еще чаще — 500. Не особо разгуляешься. И при этом с нормальной работой огромные проблемы. Можно пойти работать в супермаркет, продавцом или охранником, еще куда-нибудь в сферу обслуживания, но вот что касается производственного сектора — его попросту нет. Нет заводов фабрик, в лучшем случае — какие-то мастерские.

Рядом с Ригой — Юрмала. Известный прекрасный курорт, еще с советских времен. Когда-то там проводилось множество российских фестивалей, и гуляли толпы туристов из России. По улице Йомас трудно было передвигаться в обычный летний день. А сейчас — легко, даже в воскресенье, в самый разгар дня. Туристов стало сильно меньше, и это случилось еще до пандемии. Очень жаль прекрасную Юрмалу.

Федеральное агентство новостей / Голос Мордора

Еще одна примета времени — бесконечные трауры. Не проходит и пары месяцев, чтобы на рижских зданиях не появились государственные флаги с привязанными к ним черными ленточками. И обязательно в каждой траурной истории латышского народа виноваты будут русские. Даже не сомневайтесь. Помните же анекдот про латвийскую «Камасутру», которая грустная и тоже о советской оккупации?

Зато сейчас активно переписывают черные страницы своей истории. Например — концлагерь Саласпилс, история которого сейчас пишется по воспоминаниям… коллаборационистов, служивших нацистам. Скоро эти «замечательные» люди превратят Саласпилс в лечебно-оздоровительный лагерь, а не фабрику по выкачиванию крови из детей.

Прекрасен город Рига. Но все, что в нем происходит — очень грустно. У набережной Даугавы, прямо в воде, сейчас поставили произведение искусства. Некое ползущее существо с головой человека и множеством рук. Рижане ласково называют его «Рукожопом».

Федеральное агентство новостей / Голос Мордора

И очень обидно, что вот это непонятное создание и можно назвать главным символом современной Риги. А еще в Риге есть музей советской оккупации. В самом центре, у памятника красным латышским стрелкам, что очень символично. Небольшое здание ремонтируют уже несколько лет. Кто знает, может быть все наладится, когда этот музей все-таки откроют?