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Российским дачникам могут разрешить сжигать сухую траву на своих участках

  /   Обновлено: 18 июля 2021 12:46
Общество
Российским дачникам могут разрешить сжигать сухую траву на своих участках
pixabay.com  /  Stanly8853

Москва, 18 июля. Дачникам могут позволить сжигать сухую траву на своих садовых участках при определенных условиях.

Таким образом, делать это можно только на расстоянии 15 метров от зданий, построек и других сооружений. С соответствующим предложением выступили в МЧС России.

А если же траву и листья сжигают в бочках или специальных мангалах, то в этом случае минимальное расстояние от домов предлагается сократить до десяти метров. На данный момент жечь мусор, траву и другие отходы на участке можно не менее, чем в 50 метрах от ближайшей постройки.

Дачникам ранее напомнили о возможных штрафах за содержание животных на участке. Так, содержать домашнюю птицу и мелкий скот на участках можно, если они не используются для получения прибыли.

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мчс дача сухая трава
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