Российским дачникам могут разрешить сжигать сухую траву на своих участках

Москва, 18 июля. Дачникам могут позволить сжигать сухую траву на своих садовых участках при определенных условиях.

Таким образом, делать это можно только на расстоянии 15 метров от зданий, построек и других сооружений. С соответствующим предложением выступили в МЧС России.

А если же траву и листья сжигают в бочках или специальных мангалах, то в этом случае минимальное расстояние от домов предлагается сократить до десяти метров. На данный момент жечь мусор, траву и другие отходы на участке можно не менее, чем в 50 метрах от ближайшей постройки.

Дачникам ранее напомнили о возможных штрафах за содержание животных на участке. Так, содержать домашнюю птицу и мелкий скот на участках можно, если они не используются для получения прибыли.