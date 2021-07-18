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Вандалка с топором повредила мемориал в Липецкой области
Происшествия
Вандалка с топором повредила мемориал в Липецкой области
48.мвд.рф  /  Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

Липецк, 18 июля. Правоохранители задержали жительницу Воловского района по подозрению в умышленной порче мемориальной стелы «Рубеж воинской доблести».

Представитель Относовского сельского поселения обратился в полицию и заявил об акте вандализма в деревне Мишино. Участковый выяснил, что к правонарушению причастна 48-летняя женщина.

В ходе проверки было установлено, что она срубила топором два светильника и разбила стекло подвески памятного знака. Материальный ущерб от ее действий оценили в 5 тысяч рублей. Гражданка объяснила свои действия тем, что лучи от света мемориала сильно бьют в окна ее жилища.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»), сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Аналогичный инцидент произошел в Приморском крае. Две школьницы стали фигурантками уголовного дела из-за осквернения памятника Герою России Олегу Пешкову, сообщал сайт 360tv.ru.

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вандализм мемориал липецкая область
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