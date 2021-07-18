Назван популярный продукт, который вреден при повышенном холестерине

Вашингтон, 18 июля. Ученые из США рекомендуют исключить из рациона сахар, а также продукты, где он содержится в большом количестве, из-за влияния на уровень холестерина в крови.

Эксперты провели эксперимент, где выяснили, что именно сахар оказывает наибольшее влияние на уровень холестерина. Они отметили, что эти показатели высоки даже в сравнении с жирной пищей или изделиями из хлеба.

Людям, которые страдают от сахарного диабета, гипертонии или проблем с сосудами, рекомендовали исключить этот продукт из своего рациона. Таким пациентам следует придерживаться низкоуглеводной диеты.

Также ученые назвали другие продукты, которые вредны для уровня сахара в крови. Они отметили, что если перестать есть хлеб, сладкое и картофель, то возможно минимизировать риски возникновения проблем со здоровьем.

Как ранее сообщалось, три состояния кожи могут указывать на высокий уровень сахара в крови. Это может быть предпосылкой к развитию диабета второго типа.