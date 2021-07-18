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Допинг-пробы Б гребцов Моргачева и Сорина выявили мельдоний
Олимпиада-2020 в Токио
Допинг-пробы Б гребцов Моргачева и Сорина выявили мельдоний
TACC  /  Алексей Свирин

Токио, 18 июля. Тренерский штаб сборной России решил снять с выступления на Олимпийских играх в Токио экипаж мужской парной четверки.

Допинг-пробы Б российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина вновь дали положительный результат на мельдоний. Об этом сообщил глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Что касается возможного нарушения антидопинговых правил нашими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено», — уточнил президент федерации в интервью агентству ТАСС.

В начале текущего месяца стало известно, что Моргачев и Сорин получили положительный результат допинг-теста на мельдоний. Гребцы были исключены из заявки национальной команды России на Олимпийские игры в Токио. Вместо них могли выступить Александр Матвеев и Никита Еськин, но руководство сборной посчитало их уровень подготовки недостаточным.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Допинг-пробы Б гребцов Моргачева и Сорина выявили мельдоний
мельдоний сорин моргачев
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