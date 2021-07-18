Как новый Як-141 поможет России «нагнуть» армию потенциального врага

В России разрабатывают новейший боевой самолет-невидимку на базе Як-141. Модернизация воздушного судна вертикального взлета и посадки (СВВП) поможет России существенно обогнать американский и европейский флот. Причем для этого даже не придется строить десятки авианосцев. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

«Это не преувеличение, но возрожденный Як-141 решит некоторые очень важные задачи. Что касается вертикального взлета и посадки, то для России это будет почти авиастроительной революцией», — указано в публикации китайского журнала.

Благодаря модернизации Як-141 Минобороны России получит многоцелевой всепогодный сверхзвуковой истребитель СВВП. Основное преимущество такого вида воздушного судна — для взлета и посадки не требуется взлетно-посадочная полоса.

В публикации также отмечают, что такой несомненный плюс станет полезным, если взлетно-посадочная полоса (ВПП) будет уничтожена противником в условиях военного противостояния. Такая функция летального аппарата крайне важна, так как в случае вражеской атаки на авиабазу или эсминец самолеты без возможности вертикального взлета будут зависеть от ВПП, которая в это время и так будет забита до отказа.

В китайском издании уверены, кроме того, что у новых самолетов появится возможность совершать вертикальный взлет и посадку, они смогут значительно более эффективно адаптироваться к последствиям вражеских ракетных ударов. Также журналисты отметили, что появление СВВП в РФ скажется и на эффективности ВМФ.

О том, нужен ли в России авианосец, долгое время спорили главные эксперты военного дела в стране. Опыт Второй мировой войны и последовавших за ней вооруженных конфликтов с американскими ВМС доказали, что на море действительно необходим авианосец. Адмиралы СССР пытались разработать многотипные авианосцы «Ульяновск», которые не уступали бы американскому «Нимицу», но после распада Советского Союза к работе над ними так никто и не приступил.

Специалисты Sohu отметили, что Россия нашла и много доводов против строительства авианосцев. Не исключено, что основной проблемой является отсутствие источников финансирования, но России сегодня, как утверждают Sohu, необходимы такие военные единицы.

«Конечно, Россия располагает мощными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и ядерными боеголовками, способными уничтожить США. Но спецоперация в Сирии говорит о том, что Россия может быть втянута в сражения на дальних рубежах, которые потребуют сильного военно-морского флота и флота снабжения. Возможно, в обозримом будущем России придется как-то проецировать свою мощь где-то по ту сторону океана. Учитывая недавний инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил границы РФ в Черном море, между ВМФ России и ВМФ Великобритании может возникнуть конфликт», — указано в китайском журнале.

В Sohu пишут, что сегодня по данному вопросу найден компромисс. Китайские эксперты пришли к выводу, что лучшее решение — создать серию из двух-трех легких авианосцев обычной мощности водоизмещением от 40 000 до 45 000 тонн, умещающих на себе около 40 самолетов. Сегодня планируется строительство как минимум одного такого корабля для Северного флота, который станет верным спутником тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

«Кто-нибудь может воскликнуть: что эти легкие авианосцы могут сделать с десятью американскими кораблями класса «Нимиц», не говоря уже об авианосце «Джеральд Форд»? Однако это — неверные мысли», — пишут китайские СМИ.

Для легкого авианосца, по их мнению, подойдут истребители СВВП. Журналисты из Поднебесной напомнили, что англичане сегодня уже занялись переоборудованием трех сухогрузов в легкие авианосцы. По мнению Sohu, опыт британцев может стать успешным для России. Развитие собственной программы по созданию самолетов вертикального взлета и посадки позволит Москве существенно нарастить численность и качество как авианосных ударных групп, так и ВМФ в целом.

Появление истребителя СВВП поможет России в считанные недели мобилизовать и вооружить крупные гражданские суда и сформировать внушительную авианосную ударную группировку в короткие сроки. Таким образом можно сэкономить и средства, и время.

Ранее сообщалось, как британский эсминец Defender играл с огнем на поражение.