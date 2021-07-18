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Британские ученые объяснили эффективность ношения масок против COVID-19
Общество
Британские ученые объяснили эффективность ношения масок против COVID-19
pixabay.com

Лондон, 18 июля. Использование масок остается эффективным способом защиты от коронавирусной инфекции. Подробнее об этом рассказал ученый из Британии.

В Британии увеличивается количество новых случаев заражения, поэтому ношение масок должно быть продолжено. Они помогают блокировать распространение вируса, рассказал клинический вирусолог из Лестерского университета Джулиан Танг в беседе с Observer. Маски эффективны в обоих направлениях — они не дают человеку инфицироваться и также ограничивают передачу вируса от зараженных.

Средства защиты снижают количество вирусных частиц минимум в два раза. Так, при выдыхании 1000 таких частиц от человека в маске до другого дойдет лишь 250, если он тоже будет защищен маской. Важно понимать, что эти меры не нужно соблюдать всю жизнь, однако в настоящее время это крайне важно.

Ранее российский иммунолог рассказал, почему вакцинированным от коронавируса все равно необходимо использовать маски. По словам эксперта, привитые могут быть распространителями вируса.

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здоровье маски коронавирус
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