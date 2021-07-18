Французские журналисты рассказали о возможных причинах отставки ливанского премьера

Париж, 18 июля. Французская газета Le Journal du Dimanche опубликовала материал на тему обстоятельств отставки ливанского премьера Саада Харири.

На решение премьер-министра Ливана могло повлиять совместное письмо главы Госдепа США Энтони Блинкена и руководителя МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана. Дипломаты якобы согласовали послание в минувшую среду в ходе переговоров в Вашингтоне. Издание отмечает, что в письменном обращении были выдвинуты требования по назначению нового лица на пост премьера страны. Тон послания был достаточно грубый.

Саад Харири объявил о сложении своих полномочий 8 июля. Позже в стране начался процесс формирования нового правительства.

Ранее командующий ВС Ливана предупредил об ухудшении обстановки в стране. По его словам, к этому привел финансовый кризис.