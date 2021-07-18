Израильская вакцина от COVID-19 на базе стволовых клеток прошла первую фазу испытаний

Хайфа, 18 июля. Вакцина от коронавирусной инфекции от израильских специалистов на основе стволовых клеток успешно прошла первую стадию клинических исследований.

Испытания провели в клинике Рамбам, которая находится в Хайфе. Об этом создатели новой вакцины сообщили РИА Новости. Уровень кислорода в крови у пациентов удалось восстановить за день. Для этого хватило всего три инъекции препаратом. Также улучшилось общее состояние больных. Сейчас ученые начинают вторую стадию исследований.

Кубинская вакцина от коронавируса ранее показала 100%-ную эффективность против тяжелого течения заболевания. Препарат называется Abdala. Его разработали в Центре генной инженерии и биотехнологии CIGB.