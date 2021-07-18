Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 13:15
13:15
Шоу-бизнес
Билли Айлиш неоднозначно высказалась о скандале с Бритни Спирс
13:13
Армия
В Сети появились кадры подготовки кораблей ВМФ РФ к параду в Петербурге
13:13
Армия
ФАН публикует видео с репетиции воздушной части парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
13:12
Общество
Названы самые полезные свойства черники
13:12
Политика
Пушков рассказал, как YouTube удалил программу о навязывании трансгендерной культуры
13:10
Экономика
Свыше 200 млрд рублей выделили в России на пособия школьникам
13:08
Шоу-бизнес
Наталья Рудова спародировала новость о своем романе
13:07
Политика
США поставили вакцину от коронавируса на Украину
13:04
Политика
Политолог Круглей назвал глупой идею Эстонии установить стену на границе с Россией
13:03
Общество
Аксайский обход под Ростовом планируют сдать раньше срока
Все новости

Израильская вакцина от COVID-19 на базе стволовых клеток прошла первую фазу испытаний

  /   Обновлено: 18 июля 2021 12:50
Общество
Израильская вакцина от COVID-19 на базе стволовых клеток прошла первую фазу испытаний
pixabay.com

Хайфа, 18 июля. Вакцина от коронавирусной инфекции от израильских специалистов на основе стволовых клеток успешно прошла первую стадию клинических исследований.

Испытания провели в клинике Рамбам, которая находится в Хайфе. Об этом создатели новой вакцины сообщили РИА Новости. Уровень кислорода в крови у пациентов удалось восстановить за день. Для этого хватило всего три инъекции препаратом. Также улучшилось общее состояние больных. Сейчас ученые начинают вторую стадию исследований.

Кубинская вакцина от коронавируса ранее показала 100%-ную эффективность против тяжелого течения заболевания. Препарат называется Abdala. Его разработали в Центре генной инженерии и биотехнологии CIGB.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Израильская вакцина от COVID-19 на базе стволовых клеток прошла первую фазу испытаний
вакцина стволовые клетки коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru