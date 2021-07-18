В Роспотребнадзоре призвали не увлекаться подсчетом антител после вакцинации

Москва, 18 июля. Врачи объяснили, что антитела бывают разные, и для каждого вида предназначена индивидуальная роль в организации зашиты иммунитета.

Само количество антител не является ориентиром, заявил глава филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. Он объяснил, что после перенесенного заболевания в организме вырабатывается много антител. Однако их эффективность может быть крайне низкой, заявил специалист. Он подчеркнул, что именно поэтому пациенты, которые уже перенесли COVID-19, могут заболеть повторно.

Врач отметил, что перенесенное заболевание не обеспечивает организм качественной защитой. Другое дело — антитела, которые появляются в результате вакцинации. Они нацелены на защиту организма, добавил Семенов

Врач Крючков ранее допустил возможность вакцинации при наличии антител к COVID-19. Это позволит пациентам получить мощный иммунный ответ.