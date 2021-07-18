Конституционный суд Украины не признал права русскоязычных людей

Киев, 18 июля. Права русскоязычных граждан отказались признавать в Конституционном суде (КС) Украины.

По мнению инстанции, русскоязычные люди якобы не являются социальной единицей, права которой защищались бы как права этнической или языковой единицы. КС назвал их «политическим конструктом». Его решение прокомментировал колумнист Николай Стороженко. Он обратил внимание, в формулировках инстанции нет слова «русские», зато зафиксировано понятие «русскоязычные».

«Нет, мол, на Украине никаких русских, как диаспоры, этнической группы, заселяющей территории исторического проживания. Есть какие-то русскоязычные. Они, видимо, как-то стихийно выучились на этом языке говорить, да так и живут», — сыронизировал Стороженко.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей рассказал, что на Украине не удастся искоренить русский язык. По мнению социолога, его не получиться уничтожить при помощи административных мер.