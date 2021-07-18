Лариса Долина рассказала о трогательной дружбе дочери с Юлией Началовой

Москва, 18 июля. Певица Лариса Долина почтила память покойной артистки Юлии Началовой. Исполнительница поделилась архивным фото дочери Ангелины в компании исполнительницы.

Поп-звезда Юлия Началова ушла из жизни весной 2019 года. Смерть исполнительницы стала тяжелым ударом не только для близких и поклонников, но и для звезд шоу-бизнеса. Недавно Лариса Долина поделилась ностальгическими воспоминаниями об артистке — та была не только талантливой певицей, но и почти членом семьи. Исполнительница показала совместное фото Началовой с дочерью Ангелиной и рассказала в Instagram, какой трогательной была их дружба.

«Как же не хватает ее смеха, ее любви, которой хватало на все и на всех… Как она любила Линуську… Какие они были обе смешные маленькие: когда им было 11-12 лет, они друг без друга просто жить не могли, то у нас неделю живут, то у Началовых, постоянно хохотали», — поделилась певица.

Долина вспомнила, что Началова выросла на ее глазах. Поэтому исполнительнице до сих пор тяжело принять утрату певицы. Публикация артистки растрогала звезд: Долину поддержали Алексей Панайотов и Ираклий Пирцхалава.

Недавно Лариса Долина показала, как изменилась за годы карьеры. Звезда опубликовала архивное фото, которое с восторгом приняли поклонники.