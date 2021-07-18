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В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов через сервис «Поступление в вуз онлайн»

  /   Обновлено: 18 июля 2021 12:24
Общество
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов через сервис «Поступление в вуз онлайн»
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 18 июля. Российским абитуриентам объяснили, в каком случае они могут не прикладывать документы об образовании или их копии при подаче заявления на поступление.

Такие документы не требуются, если будущий студент направляет заявление о приеме через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Абитуриенту при подаче заявления о приеме через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» нет необходимости прикладывать документы об образовании или их копии», — отметили в ведомстве.

Дело в том, что вся необходимая информация будет подтверждена теми сведениями, которые есть в федеральном реестре о документах об образовании. Таким образом, абитуриент имеет право направить в приемную комиссию университета только заявление о приеме на обучение.

Минобрнауки готовится изменить правила приема в российские вузы. Новшества затронут и ЕГЭ, от которого теперь смогут отказаться некоторые абитуриенты.

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