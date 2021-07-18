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В Сети осудили легкомысленность возможного преемника Меркель на фоне наводнения
Политика
В Сети осудили легкомысленность возможного преемника Меркель на фоне наводнения
itb-berlin.de

Берлин, 18 июля. События 17 июля могут негативно сказаться на рейтинге блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза Германии. Об этом высказались пользователи Сети.

Немцы осудили легкомысленное поведение возможного преемника канцлера ФРГ Ангелы Меркель Армина Лашета. Кандидат от ХДС попал на видео в Twitter, где перешучивался с коллегами и смеялся, когда президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер комментировал наводнение. Пользователи соцсети возмутились веселью Лашета.

«Думаю, голосовать за него я не буду», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что не может представить, чтобы Меркель смеялась на фоне наводнения, в результате которого смыло дома простых жителей и погибли люди. В комментариях жестко раскритиковали Лашета за веселье во время произнесения соболезнований.

Американский обозреватель Марко Марсили ранее заявил, что уход Меркель не повлияет на проект «Северный поток — 2». Смена руководства в ФРГ не отразится на отношениях Москвы и Берлина, полагает эксперт.

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выборы германия наводнение
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