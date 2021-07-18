Болтон объяснил, почему Трамп не смог бы организовать госпереворот

Вашингтон, 18 июля. Мысль о том, что экс-глава США Дональд Трамп мог устроить госпереворот, делает ему слишком много чести. Ему не доставало умения «думать наперед и планировать».

Соответствующее заявление сделал бывший советник экс-президента по нацбезопасности Джон Болтон, пишет The Hill.

«Это (госпереворот. — Примю ред.) требует умения думать наперед, планировать, вырабатывать стратегии, наращивать поддержку. И я просто думаю, что он не способен на это», — подчеркнул Болтон.

Ранее бывший лидер Соединенных Штатов сообщил, что не ведет никаких личных аккаунтов в социальных сетях. Он отметил, что оповестит общественность, как только выберет подходящую платформу или закончит создавать свою собственную.