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Болтон объяснил, почему Трамп не смог бы организовать госпереворот
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Политика
Болтон объяснил, почему Трамп не смог бы организовать госпереворот
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 18 июля. Мысль о том, что экс-глава США Дональд Трамп мог устроить госпереворот, делает ему слишком много чести. Ему не доставало умения «думать наперед и планировать».

Соответствующее заявление сделал бывший советник экс-президента по нацбезопасности Джон Болтон, пишет The Hill.

«Это (госпереворот. — Примю ред.) требует умения думать наперед, планировать, вырабатывать стратегии, наращивать поддержку. И я просто думаю, что он не способен на это», — подчеркнул Болтон.

Ранее бывший лидер Соединенных Штатов сообщил, что не ведет никаких личных аккаунтов в социальных сетях. Он отметил, что оповестит общественность, как только выберет подходящую платформу или закончит создавать свою собственную.

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сша трамп болтон
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