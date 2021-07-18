Рублю спрогнозировали укрепление на грядущей неделе

Москва, 18 июля. Позитивные перспективы рубля на следующей неделе озвучил финансовый специалист Дмитрий Бабин.

Прошедшая неделя стала для национальной валюты временем движения в сторону закрепления у максимальных позиций, достигнутых за последнее время. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин поделился с «Прайм» своим видением будущего рубля.

Отмечается, что сейчас условия на рынке не были благоприятными для российского рубля, так как глобальные рынки корректировались в сторону понижения, а стоимость нефти уменьшалась в середине недели.

Тем не менее, если в дело не вмешаются внешнеполитические факторы, то рубль дополнительно укрепится, считает Бабин. Помимо этого, положение валюты может поддержать повышение ключевой ставки Центральным банком РФ.

Рублевая стоимость черного золота растет, что свидетельствует, по мнению ряда специалистов, о недооцененности рубля.