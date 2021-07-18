Вблизи Махачкалы появится первый легальный мусорный полигон

Махачкала, 18 июля. Твердые коммунальные отходы (ТКО), скапливающиеся в столице Дагестана, будут вывозиться на полигон, который будет организован у села Коркмаскала Кумторкалинского района, в 20 километрах от города. Все остальные несанкционированные свалки будут ликвидированы до конца 2024 года.

По словам заместителя главы регионального минприроды Руслана Гамидова, вопрос организации мусорного полигона в Коркмаскале в настоящее время прорабатывается властями республики. В частности, решаются проблемы с отчуждением земельных участков.

«Вопрос пока находится в проработке. В данный момент минприроды по своей части отработал, и мероприятия по отчуждению земельных участков осуществляет минимущество. Там есть немало вопросов, и в случае положительного их решения, недалеко от Коркмаскалы появится полигон», — сообщил Гамидов в эфире РГВК «Дагестан».

Он пояснил, что этот полигон будет временным, и в последующем его рекультивируют. Кроме того, до конца 2024 года за счет федеральных средств будут ликвидированы все незаконные мусорные свалки на территории Дагестана, в том числе место сбора ТКО в селе Агачаул, расположенном в непосредственной близости от Махачкалы.

«Минприроды республики является участником федерального проекта «Чистая страна». В его рамках в течение 2023–2024 годов предусмотрена рекультивация и ликвидация имеющихся свалок. В настоящее время готовится необходимая документация», — заверил Гамидов.

Мусорная свалка у Агачаула образовалась из-за бесконтрольного вывоза на эту территорию отходов. На ней периодически в летнее время возникают возгорания, смог от которых накрывает часть Махачкалы.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане планируется строительство пяти мусоросортировочных комплексов и четырех полигонов для ТКО. В настоящее время региональные власти продолжают разрабатывать территориальную схему обращения с мусором.