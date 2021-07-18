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Тата Блюменкранц поблагодарила судьбу за развод с экс-участником «Дома-2»
Шоу-бизнес
Тата Блюменкранц поблагодарила судьбу за развод с экс-участником «Дома-2»
instagram.com  /  @tatablum

Москва, 18 июля. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц поделилась переживаниями из-за развода с мужем Валерием Блюменкранцем. Она призналась, что на нее повлияли жизненные трудности.

Тата Блюменкранц была одной из самых ярких участниц телепроекта «Дом-2». Именно там звезда встретила будущего мужа Валерия, но их союз продлился недолго. После болезненного развода с супругом модель стала матерью-одиночкой, которая посвятила себя воспитанию дочери. Недавно Блюменкранц призналась, что не забыла переживания из-за расставания с мужем, но благодарна судьбе за суровые испытания. Об этом звезда рассказала в Instagram.

«Я помню ту боль, отрицание, ненависть, панические атаки, которые мне пришлось перенести. Но я так счастлива, что той девочке с ребенком на руках пришлось это пережить! Так благодарна, что этот опыт был в моей жизни! Ведь именно он позволил мне стать той, кто я есть сейчас», — поделилась Блюменкранц.

Модель также обратилась к своим поклонницам. Блюменкранц призвала женщин не опускать руки. Она пообещала, что грусть и боль от расставания непременно пройдут, а ее подписчицы обязательно встретят свою любовь.

Недавно Тату Блюменкранц заподозрили в новом романе. Модель заметили на свидании с мужем телеведущей Ксении Собчак Курбаном Омаровым на фоне слухов об их разводе. Вскоре бизнесмен оправдался за встречу с моделью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Тата Блюменкранц поблагодарила судьбу за развод с экс-участником «Дома-2»
дом-2 звезды Блюменкранц
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