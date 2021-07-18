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Фельдшер скорой помощи честно рассказала о тяжелой работе врачей в пандемию
Общество
Фельдшер скорой помощи честно рассказала о тяжелой работе врачей в пандемию
pixabay.com

Кострома, 18 июля. Фельдшер скорой помощи Влада Затепягина из Костромы рассказала всю правду о тяжелой работе медиков, особенно в период пандемии коронавируса.

По ее словам, в последнее время значительно увеличилось число так называемых «поликлинических» вызовов. Например, у человека поднялась температура, и он сразу звонит в «скорую».

«Можно было бы вызвать врача, а они по каждому «чиху» в скорую помощь звонят. Но надо понимать, что «скорую» надо вызывать только в экстренных случаях», — объяснила Затепягина в беседе с KOSTROMA.TODAY.

По ее словам, в приоритете у медиков — экстренные случаи, то есть ДТП, инсульты, инфаркты и серьезные травмы. Уже после этого бригада «скорой» выезжает на неотложные вызовы. Однако, по мнению фельдшера, многие люди этого не понимают.

«Считают, может, что мы где-то там сидим, чай пьем. Не понимают, что вызовов стало очень много, а бригад осталось столько же», — добавила женщина.

На медиков в этот непростой период ложится колоссальная нагрузка. Именно поэтому Затепягина попросила россиян вызывать скорую помощь только в экстренных случаях.

Перенесшим COVID-19 пациентам врачи ранее объяснили, как справиться с осложнениями после болезни. По их словам, главный риск при коронавирусе — это обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

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