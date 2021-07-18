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Лесные пожары продолжают бушевать в 13 районах Якутии

  /   Обновлено: 18 июля 2021 12:58
Происшествия
Лесные пожары продолжают бушевать в 13 районах Якутии
vk.com  /  Комитет по природным ресурсам

Якутск, 18 июля. Сотрудники МЧС продолжают борьбу с лесными пожарами в Якутии. За последние сутки площадь возгорания увеличилась более чем на 100 тысяч гектар, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время сложная обстановка наблюдается на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского, Хангаласского и Сунтарского районов.

В населенных пунктах Терют, Кюерелях, Дикимдя, Кептин, Магарас и Сюльдюкар спасатели проводят работы по прокладке и расширению минерализованных полос. К тушению огня подключились самолеты Минобороны. Всего на месте ЧП работают 2 276 человек и 286 единиц техники.

Ситуация с загрязнением воздуха контролируется ежедневно Роспотребнадзором. За сутки отобрали 49 проб воздуха в четырех районах Якутска. Задымление наблюдается на территории Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Мирнинского, Томпонского, Намского, Хангаласского районов.

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мчс пожары якутия
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