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Политолог Погребинский призвал Украину нормализовать отношения с Россией
Политика
Политолог Погребинский призвал Украину нормализовать отношения с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 18 июля. Украина может нормализовать ситуацию лишь в том случае, если восстановит отношения с Россией, уверен политолог Михаил Погребинский.

США со времен развала СССР больше не являются единственной сверхдержавой в мире. РФ укрепилась и способна претендовать на восстановление былого статуса в международном сообществе, убежден эксперт. Он выступил на одном из украинских телеканалов. Киеву стоит понимать, что он располагается рядом со сверхдержавой.

Украина должна прислушаться к России, убежден Погребинский. Игнорировать интересы Москвы «просто неразумно», а следование антироссийской линии становится опасным. Продолжение курса на эскалацию может привести к разрастанию конфликта и к потере государственности Украины, считает эксперт. Поэтому Киев должен загладить вину и восстановить отношения с Россией, подчеркнул он.

«Надо как-то учитывать их интересы. Речь идет, например, о том, чтобы гарантировать им, что на территории Украины не будут размещены эти все базы», — заявил Погребинский.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал об опасности Украины для России и Европы. По мнению парламентария, угрозу представляет культивируемый в стране нацизм.

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украина россия погребинский
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