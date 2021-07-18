Ляшко предложил Авакову стать лидером нового майдана на Украине

Киев, 18 июля. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

По его словам, он уже успел пообщаться с экс-главой силового ведомства после его отставки.

«Говорю: Арсен, может, комендантом майдана опять скоро будешь. Настроение у него нормальное, держится бодро», — рассказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Ляшко также предположил, что Аваков может сформировать собственную политическую силу. Однако пока бывший министр намерен отдохнуть. Об этом он заявил публично.

Ранее стало известно, что Аваков покинул пост главы МВД по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Эксперты считают, что таким образом офис украинского лидера пытается взять под контроль силовиков.