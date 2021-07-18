Девушка получила перелом таза в результате ДТП с двумя иномарками в Екатеринбурге

Екатеринбург, 18 июля. Девушка-пешеход получила серьезную травму в результате ДТП с участием двух машин в Екатеринбурге.

Как сообщили в ГИБДД свердловской столицы, все произошло утром в воскресенье, 18 июля, в центре города.

«Около 11 часов водитель Nissan X-Trail двигался со стороны улицы Красноармейской в сторону улицы Луначарского на красный сигнал светофора», — заявил собеседник издания.

В итоге водитель столкнулся с Volkswagen Golf. Иномарку впоследствии откинуло на тротуар, на котором находилась женщина 1985 года рождения. По некоторым данным, прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую. Предварительно у нее диагностирован перелом таза. Водителей машин-участниц ДТП также доставили в больницу. Их диагноз не уточняется.

Водитель ранее погиб в страшном ДТП в Нижнем Новгороде с участием легковушки и грузовика. Серьезные травмы также получили еще двое участников дорожного движения.