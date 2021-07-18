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Аксайский обход под Ростовом планируют сдать раньше срока
Общество
Аксайский обход под Ростовом планируют сдать раньше срока
Pr Scr instagram.com  /  @golubev.v.u

Ростов-на-Дону, 18 июля. Строительство Аксайского обхода донской столицы будет завершено досрочно. Это стало известно после того, как глава региона посетил с инспекцией новый объект.

Как отметили в управлении информационной политики Ростовской области, в сентябре текущего года пройдет заседание рабочей группы по досрочному возведению данной дороги. 

По словам губернатора Василия Голубева, работы идут с опережающими темпами. Предпосылки к тому, что 65 километров четырех и шести полосной трассы сдадут до 2023 года, велики. 

Аксайский обход должен стать одной из самых важных транспортных развязок на подъездах к Ростову, его строительство обходится в десятки миллиардов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что для расширения улицы Вавилова в Ростове-на-Дону городские власти планируют выкупить 137 участков земли у разных владельцев. По мнению главы городской администрации, оценку участков необходимо провести до конца текущего года, чтобы это не тормозило строительство.

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