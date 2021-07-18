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Вассерман рассказал, почему усилилась наркотизация населения в период пандемии
Общество
Вассерман рассказал, почему усилилась наркотизация населения в период пандемии
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Komsomolskaya Pravda / pixabay.com / my best in collections - see and press / Ulli Hansmann

Локдауны, введенные для борьбы с эпидемией, заставили большое количество людей в России «маяться дурью». Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Росстат сообщил о росте смертности от наркотиков на фоне пандемии коронавируса в 2020 году на 60%. В абсолютных числах это составляет 7316 человек. Для сравнения: в 2019 году от передозировки наркотическими веществами и связанных с ними психических расстройств, а также от отравления наркотиками «с неопределенными намерениями» (терминология Росстата) умерли 4569 человек. В 2016–2018 годах от наркотиков в РФ ежегодно погибало 4,4–4,8 тысячи человек. Также ведомство опубликовало статистику по смертности от причин, связанных с алкоголем: в 2020 году скончалось 50,4 тысячи человек, что на 6,3% больше, чем в 2018 году.

«Увеличение потребления наркотиков и, как следствие, смертности от них действительно связано с пандемией коронавируса, — заявил Вассерман. — В моменты локдаунов у людей образовалось слишком много свободного времени. Они надолго остались не у дел и стали развлекаться как могли. И многие, к сожалению, могли делать это только при помощи самых примитивных способов».

Вассерман дал объяснение усиленной наркотизации населения в период пандемии
pixabay.com  / 

Свою роль в этом, по словам интеллектуала, сыграло и сужение спектра традиционных развлечений, к которым граждане привыкли.

«Если раньше куча народу могла отрываться где-нибудь в ночных клубах, кормилищах и прочих подобных заведениях, то тут она фактически лишилась возможности бродить, где вздумается, и была вынуждена сидеть по домам, — заметил публицист. — У себя на диване эти люди начали маяться всякой дурью».

Смертность от алкоголя собеседник ФАН объяснил теми же причинами.

«Мало кто помнит, но это — тоже наркотик, просто относительно слабый, — подчеркнул Вассерман. — Не все в итоге испытывают на себе его разрушительные последствия, однако, учитывая широкую доступность спиртосодержащих напитков, масштаб злоупотребления ими — намного больше, чем от наркотиков. Так что такое большое количество смертей от алкоголя вполне объяснимо».

Ранее интеллектуал рассказал о судьбе афганского героина в случае победы талибов.

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