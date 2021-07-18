Журналисты Тбилиси продолжат протест во время выступления главы МВД в парламенте

Тбилиси, 18 июля. Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури выступит в парламенте страны на фоне протестов тбилисских журналистов.

Гомелаури ответит на вопросы депутатов парламента после событий в начале июля в Грузии. Вместе с тем у здания продолжится акция протеста журналистов, которые требуют отставки премьер-министра страны.

Руководство страны решило ввести дополнительные меры безопасности на фоне протестов представителей СМИ. Доступ к зданию парламента 18 июля будет ограничен.

«Целью данной меры является предотвращение возможных провокаций и создание условий для работы депутатов парламента Грузии и сотрудников аппарата», — говорится в официальном сообщении.

Как заявил журналист Георгий Джабишвили, Грузия сейчас столкнулась с тем же сценарием, который использовался на Украине в 2014 году. Ранее грузинские оппозиционеры и журналисты потребовали отставки правительства страны после гибели оператора телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы, которого избили противники ЛГБТ-сообщества.